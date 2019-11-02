قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم، إنه ليس على أوكرانيا تقديم طلب جديد لنيل عضوية الحلف.

وأضاف - في تصريح صحفي أوردته "أوكرانيا بالعربية" عبر موقعها الإلكتروني - أن "أوكرانيا ينبغي أن تركز في الفترة القائمة على الإصلاحات وتحديث قطاع الدفاع إضافة إلى تشديد برامج مكافحة الفساد وتحسين نظام القضاء"، مؤكدًا أن تنفيذ تلك الإصلاحات يقربها من تحقيق خطة العمل لعضوية الحلف ونيل العضوية نفسها.

وأشار ستولتنبرج، إلى أن "أوكرانيا يمكن أن تتقدم بطلب جديد، إلا أنه لا ضرورة في ذلك، لا شك أن أوكرانيا تسعى للانضمام إلى الحلف غير أن العضوية ومسألة خطة العمل ليستا في صلب الاهتمامات حاليا".

وأوضح أن "خطة العمل هي جزء لا يتجزأ من طريق العضوية إلا أن أوكرانيا تملك أساسا عددا من الآليات وهي لجنة أوكرانيا والناتو، والبرنامج الوطني السنوي، ورزمة المساعدات الشاملة لقد امتلكتم ما يكفي من العناصر المفيدة اللازمة للحصول على خطة العمل لنيل العضوية".