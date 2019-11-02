لقى صبي ميكانيكي في إحدى قرى مركز الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ، مصرعه داخل الورشة التي يعمل بها، في أثناء إصلاح إحدى السيارات، وخلال محاولته رفع السيارة سقطت عليه، فلقى مصرعه في الحال، ونقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ.

وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، ببلاغ من "ا.م" 47 عاما، فلاح، بوفاة نجله محمد 14 عاما، عامل بورشة ميكانيكي سيارات في أثناء سقوط سيارة عليه خلال قيامها بإصلاحها.

وانتقل إلى الورشة النقيب جمال عبد الناصر رئيس مباحث مركز الرياض، ومعاونيه تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية، وتبين من أقوال والده أنه في أثناء قيام المتوفى بعمله داخل الورشة وتحميل إحدى السيارات على الرافعة "الكوريك"، وعمله أسفلها سقطت عليه، ما أدت إلى وفاته.

ونقل الجثمان إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة المختص، أفاد بوجود كسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف بالمخ والوفاة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحُرر عن ذلك المحضر 64 لسنة 2019 عوارض، مركز الرياض، وصرحت النيابة بدفن الجثة.