قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه لاصحة للشائعات التى ترددت مؤخرا بظهور مرض التيفود بين طلاب المدارس بالقاهرة الجديدة.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أن هناك حالة لطالبة تم نقلها إلى المستشفى الجوي لتلقي العلاج بعد ارتفاع درجة حرارتها وظهور الأعراض عليها، وهي حاليا بالمنزل لاستكمال العلاج، لافتا إلى أنه فى حال وجود أي حالات أخرى سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، وأن المعامل المركزية بوزارة الصحة لم يصلها حتى الآن أي حالات مصابة بالمرض.

وأشار إلى أن فريق من الصحة توجه إلى مدرسة المستقبل بالتجمع التي ظهرت بها الحالة المصابة وتم أخذ عينات من مياة الشرب وإجراء أعمال تعقيم وتطهير لدورات المياة والفصول. وأنه لا داعي لتخوف أولياء الأمور فالدراسة منتظمة، وتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة.