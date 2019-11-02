رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل وظائف "طور وغير" من "الشباب والرياضة"

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك، تفاصيل بنك توظيف "طوّر وغيّر" للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات برواتب تبدأ من 1350 حتى 8 آلاف جنيه.

أولًا: وظائف للمؤهلات العليا

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى، المحلة، الإسكندرية.

- الباسم للمقاولات العمومية والتوريدات تطلب للتعين مهندسة مدني مديرة للمكتب الفني للعمل بحدائق حلوان تختص في تقديم العروض والعطاءات وتحليل الأسعار وإعداد الجداول الزمنية وأعمال الحصر والمتخلصات.

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس هندسة.

- جيد جدًا في اللغة الإنجليزية.

- إناث فقط.

- خبرة من 4 سنين.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

المرتب: على حسب الخبرة.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم للوظيفة يرجى إرسال السيرة الذاتية على: Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (مهندسة مدني + 255).

- دريم فالي فودز للصناعات الغذائية تطلب للتعين محاسب عملاء وموردين للعمل في الكيلو 31 طريق مصر إسكندرية الزراعي – طوخ – القليوبية.

الشروط:

- بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

- ذكور فقط.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- خبرة بمجال صناعة الأغذية من مربات وعصائر وفول معلب.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

المرتب: حسب الخبرة.

ساعات العمل: من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، والإجازة يوم الجمعة.

تأمينات.

للتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على: Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (محاسب + 215).

ثانيًا: وظائف للمؤهلات المتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط

المحافظات المتاح بها وظائف: "القاهرة الكبرى، السويس، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، وشرم الشيخ".

شركة كوكاكولا تطلب للتعيين الفوري سائقين بمحافظة الجيزة بالشروط الآتية:

- المؤهل "عالي - فوق متوسط - متوسط"، موقف نهائي من التجنيد "إعفاء - أدى الخدمة العسكرية"، يحمل رخصة قيادة مهنية.

- تمنح الشركة أجور وحوافز حسب الخبرة والكفاءة، كما تقوم بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

دواجن الوطنية للأغذية المجمدة تطلب للتعين مندوب تسليم (تسليم المنتجات وتحصيل النقدية) للعمل بشبرامنت – الجيزة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور فقط.

- خبرة من سنة.

- أقصى حد للسن 30 سنة.

المرتب: 3000 جنيه.

عدد ساعات العمل: 8 ساعات من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

تأمينات.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

ثالثًا: وظائف بمجال السياحة والمطاعم

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى - الإسكندرية - سوهاج - طنطا – المنصورة – المنيا ومحافظات أخرى.

تيميز للصناعات الغذائية تطلب للتعين:

مندوبين مبيعات (مندوبين بيع تيميز وبسكو مصر) يكون مسؤولًا عن قيادة السيارة وتوزيع منتجات الشركة على الفروع للعمل في طنطا منطقة المرشحة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالٍ خريجين.

- خبرة سنة على الأقل.

- رخصة قيادة.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

المرتب: 2400 جنيه ثابت - 2400 جنيه عمولة.

9 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم للوظيفة يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــا.

شركة ملابس كبرى تطلب للتعين في القاهرة والجيزة الوظائف الآتية:

1- مبيعات داخل الفروع ويشترط الآتي:

- دبلوم ـ مؤهل عالٍ خريجين.

- ذكور.

- حد أقصى 25 سنة.

المرتب: بدءًا من 1500 إلى 2500 جنيه حسب الخبرة + العمولة.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

2- قائد فريق المبيعات team leader ويشترط الآتي:

- دبلوم ـ مؤهل عالٍ خريجين.

- خبرة من سنة.

- ذكور.

- حد أقصى 25 سنة.

المرتب: من 1750 جنيها إلى 2750 جنيها حسب الخبرة + العمولة.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

3- مساعد مدير فرع ويشترط الآتي:

- خبرة من سنتين.

- مؤهل عالٍ خريجين.

- ذكور.

- حد أقصى 35 سنة.

المرتب: من 2500 جنيه إلى 5000 جنيه حسب الخبرة + العمولة.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

4- مدير فرع ويشترط الآتي:

- خبرة من ثلاث سنوات.

- مؤهل عالٍ خريجين.

- ذكور.

- حد أقصى 35 سنة.

المرتب: من 3500 جنيه إلى 8000 جنيه حسب الخبرة + العمولة.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــــا.

شركة إنفينكس للموبايلات والإلكترونيات تطلب للتعين:

مبيعات داخل الفروع يقوم بعملية بيع الموبايلات والإكسسوارات الخاصة به داخل الفرع في محافظات: الغربية – الدقهلية – بورسعيد – كفر الشيخ – القليوبية – الأقصر – المنيا – بني سويف – أسيوط، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالٍ خريجين فقط.

- خبرة وبدون خبرة.

- جيد باللغة الإنجليزية.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

المرتب: 2300 جنيه + عمولة.

9 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم للوظيفة يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــا.

شرق آسيا للنظم والحاسبات تطلب للتعين بالقاهرة والجيزة الوظائف الآتية:

1- مروج مبيعات (داخلية) يكون مسئولًا عن ترويج وبيع منتجات الشركة داخل الفروع الخاصة بها بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- خبرة من سنة.

- ذكور وإناث.

- أقصى حد للسن 35 عاما.

المرتب: من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه + العمولة.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

2- فني صيانة يكون مسؤولًا عن صيانة ومراجعة منتجات الشركة الإلكترونية بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط خريجين.

- خبرة من سنة.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 35 سنة.

المرتب: من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم لأي من الوظائف يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

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