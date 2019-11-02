أعلن الدكتور حسن حلمي، نقيب الأطباء البيطريين بكفرالشيخ، اليوم السبت، توقيع بروتوكول عمل مع نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة سوهاج، لإقامة المؤتمر العلمي الأول للأطباء البيطريين في مصر، بمحافظة سوهاج، وذلك بالتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية في منتصف شهر ديسمبر المقبل، برعاية وزارة الزراعة.

وقال نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، إن الموتمر يتضمن عرض الحديث في مجال العلاج والأدوية البيطرية، وكيفية وصف الأمراض الشتوية في الحالة البيطرية بدقة وعناية فائقة حتى يجرى تدوين العلاج المناسب للحالة، من خلال تطبيق ذلك بتوقيع الكشف البيطري ميدانيًا وإلقاء الحاضرات المختلفة حول ذلك الأمر.

وأضاف "حلمي"، فى بيان له، أن البروتوكول الموقع مع نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة سوهاج، الدكتور محمود عبداللطيف، يشمل إقامة قوافل بيطرية أثناء فترة إقامة المؤتمر، وهدفها خدمة المزارعين ومربي المواشي، وكذا تدريب الأطباء البيطريين بطرق علمية ونظرية.

وأوضح الدكتور محمود زعلوك، المنسق العام للمؤتمر، أن نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ حريصة على التواصل مع جميع النقابات الفرعية على مستولى الجمهورية، لإفادة الطبيب البيطري الذي هو عصب المجتمع، وفق الحديث في مجال الطب البيطري خلال الفترة الأخيرة.

و أشار الدكتور عمرو الجمهوري، مقرر المؤتمر إلى أن الموتمر هو الأول من نوعه في الصعيد، و يعتبر كبسولة علمية ترفيهية، وفرصة لتلاقي جميع أطباء مصر بسوهاج، وتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة.

وكشف مقرر المؤتمر، عن ترحيب مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، ومعهد البحوث الزراعية، وجامعة سوهاج، بإقامة المؤتمر، ما يفيد تأهيل الطبيب البيطري في كافة النواحي العملية.