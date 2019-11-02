قالت النجمة سمية الخشاب تعليقا على حصول طليقها أحمد سعد على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد: "اتنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا"، موضحة أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأضافت سمية الخشاب لـ"الوطن"، أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل على الحكم.

وأشارت سمية الخشاب إلى أن محاميها سيقوم غدا بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة في العائلة ومن معارفهما للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق في القضاء المصري النزيه وستحصل على حقوقها بالقانون.