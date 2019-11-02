أماكن عرض الفيلم الرومانسي Berlin, I Love You بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا، الفيلم الرومانسي Berlin, I Love You، وتدور أحداث الفيلم حول قصص جديدة بين مجموعة من الأفراد تتقابل بشكل درامي في برلين، بعد قصص الحب المتفرقة في باريس ثم نيويوك مرورا بريو دي جينيرو.

أبطال الفيلم جينا ديوان، ديانا أجرون، كيرا نايتلي، هيلين ميرين، فيرونيكا فيريس، لوك ويلسون، ميكي رورك، دييجو لونا، جيم ستورجس، ومخرج الفيلم ماسي تادجدين.

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، سيني بلكس جرين بلازا، بوينت 90، سيتي ستارز، كايرو فستيفال سيتي، جلاكسي سينبلكس مول العرب.