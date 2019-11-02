أطلق الأمن العراقي عدة قنابل غاز على المحتجين قرب جسر الجمهورية ببغداد، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كما تجددت الاشتباكات بين الأمن العراقي ومحتجين في الشطرة شمال الناصرية وفقا لقناة "العربية".