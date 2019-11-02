قال الإعلامى أحمد موسى، إن مرور 23 عاما على إنشاء فضائية الجزيرة القطرية هي في الحقيقة 23 عاما من الإفك والضلال، بحسب تعبيره.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفضائية في الأساس تقوم على دعم الإرهاب، وتسعى دائما إلى تفكيك الدول، معلنا عن إطلاق وسم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت مسمى "الجزيرة في مزبلة التاريخ"، وذلك بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيسها.

وتابع: "23 عاما من دعم الإرهاب والإفك والضلال والتلفيق والأكاذيب وتدميرالدول وتفكيك الجيوش في المنطقة العربية وخدمة المشروع الصهيوني، 23 عاما منذ إنشاء قناة الجزيرة".