الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويقمع وقفة تضامنية مع الأسرى بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت صحفيا فلسطينيا، وقمعت المشاركين في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية التي نظمها نشطاء مقدسيون، في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم واعتقلت مدير مؤسسة إيليا للإعلام الصحفي أحمد الصفدي.

وأوضح مسئول ملف المقدسات ولجنة الأسرى في القدس عوض السلايمة إن الوقفة تأتي للتأكيد على أن المقدسيين يقفون إلى جانب الأسرى.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال لن تثني عزيمة المقدسيين عن الوقوف إلى جانب الأسرى ومطالبة العالم وجميع المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياتهم.

يُذكَّر أن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، المضرب منذ 102 يوماً على التوالي، يليه أحمد زهران المضرب منذ 42 يوماً، ومصعب الهندي منذ 40 يوما، والأسيرة هبة اللبدي منذ 40 يوماً، في ظل أوضاع صحية خطيرة، يقابلها تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبهم.