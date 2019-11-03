"الواتس آب والفيس بوك" يهيمنان على انتخابات القضاة

سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"واتس آب" على انتخابات القضاة المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل، وذلك عقب غلق باب الترشح وانتهاء الفترة المحددة لتلقي الطعون على أسماء المرشحين، دون تقديم أي طعون من قبل المرشحين المتنافسين.

وقالت مصادر قضائية، إن قائمة المستشار يسري عبد الكريم، المرشح على رئاسة النادي، لجأت إلى إنشاء مجموعات مغلقة على الفيس بوك والواتس آب لدعوة وحشد القضاة للتصويت لها في الانتخابات، وهو نفس الأمر الذى تنتهجه باقي القوائم الانتخابية، وعلى رأسها قائمة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي المنتهية ولايته.

وأضافت المصادر، أن قائمة المستشار عبد الكريم ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، لوضع خطتها للتحرك خلال الفترة المقبلة بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين غدا الاثنين.

من جانبها، قالت مصادر مقربة من قائمة المستشار عبد المحسن، إن هناك اتصالات تليفونية مستمرة من أعضاء القائمة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة لحشدهم للتصويت لصالح القائمة في الانتخابات المقبلة.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعداً بمجلس إدارة نادى القضاة، منها مقعد الرئيس وآخر للمستشارين المتقاعدين، و15 مقعداً موزعة بواقع 5 مقاعد للمستشارين و5 للقضاة ورؤساء المحاكم و5 للمحامين العموم وأعضاء النيابة العامة.

ويتنافس في الانتخابات 81 مرشحاً، بينهم 76 تنافسون على 16 مقعدا للعضوية، و5 مرشحين يتنافسون على رئاسة نادي القضاة.

وأوضحت المصادر، أن قائمتي "عبد الكريم" و"عبد المحسن" هما أبرز القوائم المتنافسة، لما تضمه من عناصر قضائية لها خبرة طويلة في الانتخابات والعمل العام داخل الوسط القضائي.

ويركز "عبدالكريم"، في برنامجه الانتخابي على خدمة القضاة من خلال النهوض بالنادى وتطوير مقراته، خاصة المقر الرئيسى بشارع شامبليون بوسط القاهرة، ونادى القضاة البحرى بالإسكندرية.

كما يركز البرنامج على توفير الرعاية السكنية للقضاة وأيضاً الرعاية الصحية، والنظر فيما يقدم من رعاية، سواء ما يقدمه صندوق الخدمات، وهل هو كافٍ، أم يحتاج إلى النظر فيه، كما يتطرق البرنامج إلى تطوير الموارد المالية للنادي، وتطوير التشريعات، بحيث يكون الهدف منها الوصول إلى العدالة الناجزة، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة الكاملة فى كل المزايا مع جميع المحاكم بأنواعها المختلفة.

وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابى للمستشار محمد عبدالمحسن، فإنه سيتركز على تقديم الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء 2013 - 2019 إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وكذلك العمل على إنشاء مستشفى خاص للقضاة، واستكمال جميع المشروعات المتعلقة بالإسكان.