اليوم.. محاكمة 8 محامين في الدقهلية بتهمة التجمهر أمام النيابة في 2016

تنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، الأحد، أولي جلسات محاكمة 8 محامين من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية والموجه لهم اتهامات بالتجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016، وإهانة وكيل نيابة، واحتجازه في مكتبه.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة محامين شمال الدقهلية، إن القضية جرى حفظها لتنازل وكيل النيابة عن شكوان وطلب عدم السير في الإجراءات القانونية، بل إن نيابة شمال الدقهلية الكلية، أكدت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريا، إلي أن صدر قرار من النائب العام في مايو 2019 بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

وأضاف النفيلي لـ"الوطن"، أن العلاقة بين المحامين والقضاء طيبة ولا يوجد ما يعكر صفوها، وهذا القضية كانت مشكلة لمحامي وصدر ضده قرار بالحبس وغضب المحامي لزميلهم دون أن يعرفوا بوجود تبادل شكاوي بين المحامي وآخر، وتدخل المحامون في وقتها وجرى حل الأزمة.

وأشار إلي أن من بين المحامين المتهمين محامين شباب أحدهم تزوج منذ عدة أسابيع وآخر يستعد للزواج، وبعضهم حاليا محامي في الجنايات.

وأشار إلى حضور سامح عاشور نقيب المحامين، الجلسة للدفاع عن المحامين بجوار محامين بلقاس.