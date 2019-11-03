ديانا حداد تختتم ليلة بيروت بالسعودية بـ"سيلفي" مع الحلاني ونجوى كرم

تألقت الفنانة ديانا حداد في ليلة بيروت بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض 2019، وتفاعل الجمهور الذي تجاوز عدده 9 آلاف شخص، مع أغنيات برنسيسة الغناء العربي في حب لبنان والسعودية.

وفي ليلة بيروت التي أحياها إلى جانب ديانا حداد، عاصي الحلاني، ملحم زين، ونجوى كرم، تصددر هاشتاج #ديانا_حداد_في_الرياض "التريند" في السعودية وعدد من الدول العربية، بعد اعتلائها خشبة المسرح وسط تفاعل كبير، قدمت بها "البرنسيسة" مجموعة من الأغنيات الوطنية في حب لبنان، بدأتها بوصلة منفردة بأغنية "بحبك يا لبنان" ثم برفقة جميع الفنانين الأربعة أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" الشهيرة، وأتمّت بالتقاط سيلفي خاص وصفته ديانا حداد بـ"التاريخي".