ذكرت شركة أرامكو السعودية أنّ إيرادات 9 أشهر بلغت 244 مليار دولار وصافي الربح 68 مليار دولار، وأن التدفق النقدي الحر في نهاية سبتمبر بلغ 59 مليار دولار.

وأضافت الشركة أنّ الطرح العام الأولي موزع على شريحتين واحدة للمؤسسات والثانية للأفراد، وأنّ اتفاق مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 80% (من 50%) من سعر برنت فوق 100 دولار للبرميل، وذلك حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتابعت أرامكو أنّ الحكومة ستخفض من يناير 2020 رسوم الامتياز على إنتاج النفط والخام والمكثفات إلى 15% (من 20%) من سعر برنت بما يصل إلى 70 دولارا للبرميل، وأنّ الطرح يتكون من بيع جزء من أسهم الحكومة السعودية وسيقتصر على الأسهم القائمة.

واستكملت الشركة السعودية أنّها تنوي الإعلان عن توزيعات نقدية إجمالية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020، وأنّ سعر شراء جميع المكتتبين للأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، وأنّها تعلن نيتها الإدراج في سوق المال السعودي.