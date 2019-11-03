ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطلين لقيامهما بأعمال فرض الإتاوات والسمسرة على المواطنيين بمرور شبرا الخيمة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية، بضبط "حجاج ع ح"، 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة السابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، سلاح دون ترخيص، اعتداء على ضابط شرطة، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "إخفاء مسروقات، سرقة"، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطره أمام معدية دمنهور، وضبط "روماني ص ف" 35 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، لقيامه بممارسة أعمال السمسرة بوحدة مرور شبرا الخيمة، دون وجه حق.