مجدي كامل يهنئ دينا عبدالعزيز بعيد ميلادها: عقبال مليون سنة سعادة

هنأ الفنان مجدي كامل، الفنانة دنيا عبدالعزيز، بمناسبة عيد ميلادها، قائلًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا دنيا وعقبال مليون سنة في سعادة ورضا".

ونشر كامل، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مع زوجته الفنانة مها أحمد، وابنه عادل مجدي كامل والفنانة دينا عبدالعزيز.

وولدت الفنانة دينا عبدالعزيز في 1 نوفمبر من عام 1982، وتبلغ من العمر 37 عاما.

ومؤخرًا، شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، وكانت الحلقات من بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمود حجازي، هبة عبدالغني، محمد إبراهيم يسري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكري.