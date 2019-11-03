تعيين 2401 شاب من القليوبية في القطاع الخاص بينهم 39 معاقا

أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية أنّ عدد المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2401 معينا، بينهم 39 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من بين 7232 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، إضافة إلى 279 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

وكان وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا بذلك من فتحي دسوقي مدير المديرية، أكد فيه أنّ المديرية أجرت قياسا لمستوى مهارة 2020 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1956 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 5 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و31 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال سبتمبر 2019.

وأوضح مدير المديرية أنّه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 129 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، بينهم 32 مؤهلات عليا، و54 متوسطة، و5 فوق المتوسطة، و38 دون مؤهل.

وأكد دسوقي أنّه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و78 عاملا، وبلغ إجمالي ما تم صرف لرعاية هذه الفئة مليونا و507 آلاف جنيه، بينها 184 ألفا و400 جنيه للمناسبات والأعياد، و 23 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية".

ولفت إلى التفتيش على 494 منشأة في مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 34 حملة على 50 منشأة ، وعدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 363 محضرا، وإجراء التفتيش على 397 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وبلغت المخالفات التي تحرر لها محاضر 179 محضرًا، كما بلغت الشكوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 167 شكوى، وتمت تسوية 19 شكوى وديا وإحالة 51 للقضاء، وحفظ 20 شكوى، ومازالت هناك 77 شكوي تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية: "في مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل، تم التفتيش على 36 منشأة، وجاءت 21 منشأة مستوفاة، وتم إنذار 15 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال، وتحرير 7 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 50 طفلا، كما تم عقد 9 ندوات لتوعية العاملات في مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية".