أعلنت المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، أنَّ عدد النازحين السوريين داخل سوريا جراء العدوان التركي بلغ 180 ألف نازح سوري بينهم 80 ألف طفل، مبنية أن برنامج الغذاء العالمي يسعى إلى تقديم خدماته إلى 580 ألف نازح سوري في المناطق المتضررة.

وأضاف التقرير الصادر عن مفوضية اللاجئين، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفعت وتيرة نزوح السوريين داخل وطنهم أو إلى بلدان مجاورة كالعراق هربًا من العدوان التركي على الشمال السوري، موضحا أن هناك 12 الف شخص نزحوا إلى العراق هربا من "جيش أردوغان".

وأفاد التقرير، بأن الأمم المتحدة حذرت من الأوضاع المأساوية التي يعاني منها النازحون واللاجئون السوريون، متوقعة ارتفاع أعدادهم خلال الفترة المقبلة، فقد تجاوز عدد اللاجئين في مخيم بردرش في إقليم كردستان 11 ألف شخص، فيما يقيم أكثر من 800 لاجئ في مخيم جويلان قرب الحدود.

وأشار التقرير إلى أن نحو 75% من اللاجئين في إقليم كردستان العراق من نساء وأطفال، وأكثر من ربع العائلات تعيلها نساء، وبعض القادمين أطفال دون ذويهم، لذلك يحتاج اللاجئون والنازحون إلى علاج نفسي، ومساعدات إنسانية عاجلة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، أكد برنامج الأغذية العالمي، أنه تمكن من تقديم المساعدة الغذائية إلى 90 ألف نازح داخل سوريا، كما أنه يعتزم الوصول إلى 580 ألف شخص في المناطق المتضررة.

وافتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعراق، مخيما جديدا لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، بعد بلوغ مخيم بردرش طاقته الاستعابية بـ11 ألف لاجئ، مشيرة إلى أن مخيم كويلان كان "يضم أصلا 1850 عائلة سورية" وصلت للإقليم مع بداية الأزمة السورية.

وأكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، إنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.