الجامعة الأمريكية: مصر لها تاريخ كبير في تطوير الأنظمة التعليمية

أعلن رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، انضمام مؤسسة جديدة من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا للمؤسسات التي قيمت الجامعة ومنحتها التصنيف، مشيرا إلى أنّ التصنيف العالمي أهم الموضوعات التي نناقشها في الجامعة الأمريكية.

وأوضح ريتشياردوني خلال كلمته بندوة عن الاعتماد والتصنيفات الدولية في التعليم العالي بعنوان "الاعتماد أو التصنيفات الدولية، أيهما أهم"، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات واتحاد الجامعات العربية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبحضور ممثلون عن الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وفروع الجامعات الجديدة، أّن أمريكا عملت على مدار آلاف السنوات وساعدت الأزهر الشريف الذي ينير العالم بدوره العظيم، كما أنّ مصر لها تاريخ في تنظيم وتطوير الأنظمة التعليمية، ومصر معروفة بالتعليم والتكنولوجيا والمعرفة التي تصدرها للعالم، وما لها من تأثير كبير وقوة وسحر في مجال التعليم.

وأشار ريتشيارد إلى أنّ الوزير دعم التطبيقات العالمية نحو القدم لمصر والمشاركة في تصنيف جامعتها العريقة، وأنّ الجامعة الأمريكية بدأت تبادل الأدوار في مجال التعليم لتطوير إمكانياتها، خاصة وأنّها رائدة في مجالها وتقدم المساعده للجمعيات والمؤسسات للعمل في مصر، ولديها 50% من أعضاء هيئة التدريس مصريين وفخورين بالعمل معهم وبتقدمنا في تصنيف QS والاعتمادات المستقلة للبرامج الخاصة في التكنولوجيا.