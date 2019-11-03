الحبس سنة مع الإيقاف لمتهم في "خلية طلاب حلوان"

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بطرة، معاقبة المتهم "كريم.ج" بالحبس لمدة سنة واحدة، لإتهامه بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، فى قضية "خلية طلاب حلوان"، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد جماد وباهر بهاء الدين.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات في القضية ذاتها، وعاقبت المتهم غيابيا، وتقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة، ومثُل أمام المحكمة،التى أصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين، ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام لها.