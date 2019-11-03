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دراسة: "زئبق السلام" تنقي الهواء من السموم

دراسة: "زئبق السلام" تنقي الهواء من السموم

توقف تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" بسبب ظروف طارئة

توقف تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" بسبب ظروف طارئة

العدل تفتتح مبنى محكمة الحسينية الجزئية

العدل تفتتح مبنى محكمة الحسينية الجزئية

السناوي: لا أصول في الصحافة الشعبية أو المحافظة.. كله ماشي بالبركة

السناوي: لا أصول في الصحافة الشعبية أو المحافظة.. كله ماشي بالبركة

الجامعة الأمريكية: مصر لها تاريخ كبير في تطوير الأنظمة التعليمية

الجامعة الأمريكية: مصر لها تاريخ كبير في تطوير الأنظمة التعليمية

الحبس سنة مع الإيقاف لمتهم في "خلية طلاب حلوان"

الحبس سنة مع الإيقاف لمتهم في "خلية طلاب حلوان"

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تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

ياسمين وشعراوي عروسان على الكوشة بـ

ياسمين وشعراوي عروسان على الكوشة بـ"تي شيرت" الأهلي: حب النادي يجمعنا

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

لا يعرف المستحيل.. محمد مصور بذراعين غير مكتملتين: ميهمنيش نظرة الناس

لا يعرف المستحيل.. محمد مصور بذراعين غير مكتملتين: ميهمنيش نظرة الناس

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