قضت الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بمعاقبة المتهم "خالد.ع" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك فى إعادة محاكمته فى قضية "خلية الزيتون الأولى".

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وسبق للمحكمة، أن أصدرت أحكاما بالسجن المشدد فى القضية على عدد من المتهمين، وتقدم المتهم الأخير بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وصدر بحقه الحكم المتقدم.