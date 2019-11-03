قالت الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم لذوي الإحتياجات الخاصة، إن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة نابع من اهتمام القيادة السياسية بدليل إطلاق عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار الكتاب الدوري 3 لسنة 2019 الذي أتاح للأطفال القبول في مدارس التربية الفكرية من سن 4 سنوات بعدما كان يتم قبولهم من سن 6 سنوات.

وأضافت وكيل وزارة التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، على فضائية "Dmc"، أنه بعدما كان يشترط أن تكون نسبة الذكاء لدى الطفل 50 درجة تم النزول بها إلى 36 درجة لاستيعاب عدد أطفال أكبر ممن يحتاجون هذه الخدمة، لافتة إلى أن "الكتاب الدوري 3" أتاح الفرصة لإعادة استقدام الأطفال الحاصلين على المصدقة من التربية الفكرية للمدارس مرة أخرى.

وأكدت وكيل وزارة التعليم، أنه جرى استقدام طلبة دفعات عام 2016، 2017 وعام 2017، 2018 بعودتهم للمدارس مرة أخرى للحصول على شهادة صناعية، مما يعد طفرة غير مسبوقة في نجاح ذوي القدرات الخاصة.

وتابعت أنه جرى إعادة تأهيل 70 ألف معلم في مدارس التعليم العام والتعليم الفني الذين تم فيهم منظومة الدمج، من خلال تعريفهم "التوحد، الشلل الدماغي، إعاقة سمعية والفرق بين ضعف السمع وكف البصر وضعف البصر".

وبينت أن التدريبات تجرى بالتنسيق مع جامعات متخصصة مثل كلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق والتي تعد أول كلية متخصصة في الشرق الأوسط، وكلية ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، وكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية، وكلية التربية جامعة عين شمس.