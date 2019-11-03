قال المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تدرس حاليا مع المطورين العقاريين تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي.

وأضاف "عمارة"، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الرابع "محفزات النمو 2020" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، اليوم، أن نسبة الإسكان الاجتماعي من الوحدات التي يتم تنفيذها 30% مقابل 70% للإسكان الحر.

وأوضح أن هناك مشاركة للقطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان مهمة في تنمية المدن الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الشراكة خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المدن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، مؤكدا أن المطور العقاري شريك حقيقي في تنمية المدن الجديدة، وأبرزها القاهرة الجديدة والشروق ومدينة الشيخ زايد.

ولفت إلى أن مدن الجيل الرابع تنقسم إلى 3 مراحل الأولى تضم مدن (توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - غرب قنا)، والثانية مدينتي (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة) بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بني مزار الجديدة)

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم برفع كفاءة المدن الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أراضي الأفراد التي لم يتم بناؤها.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع يمر بمرحلة غير مسبوقة في التكسر العقاري، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية لبناء مصر الحديثة وأن الحكومة تقوم بالدور التنموي وليست منافسا للقطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية من خلال المدن الجديدة والتي تضم 14 مدينة، موضحا أن المطورين العقاريين يبذلون جهدا كبيرا في تنمية المدن التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.