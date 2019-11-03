وقع أيي دوانق أيي، رئيس الهيئة العليا لمؤسسة جنوب السودان للإعمار والتنمية التى تملكها 51% من الدولة والنسبة الباقية من القطاع الخاص، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، بهدف دعم التعاون المصري العربي الأفريقي وخاصة مع جنوب السودان.

ويأتي التعاون في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تمثل طوق نجاة لكل رجل وسيدة أعمال في مصر وأفريقيا، وتفعيلا للمبادرة التي أطلقها اتحاد المستثمرات العرب "مصر.. الطريق إلى أفريقيا ومثلث النجاح".

وقالت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عقب التوقيع، إن البروتوكول يهدف للتعاون المصري مع جنوب السودان مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري والأجيال القادمة، مضيفة أنه سيسهم أيضا في جذب الاستثمارات العربية والخليجية والدول الصديقة للاستثمار في جنوب السودان.

وأعلنت يسي، أن روبيكا ممثلة الاتحاد في جنوب السودان، وحضر توقيع البروتوكول عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال وعضوات الاتحاد ولجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب وممثلي حزب مستقبل وطن والإعلام ونجوم الرياضة.

فيما صرح أيي دوانق أيي رئيس الهيئة العليا لمؤسسة جنوب السودان للإعمار والتنمية، بأن البروتوكول يمثل تنفيذ للعقود والاتفاقيات الرئاسية التي وقعها رئيسي البلدين عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير، بهدف تنمية جنوب السودان بكل المجالات من خلال اتحاد المستثمرات العرب والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال المصريين.

وأشار إلى أن أولى خطوات تفعيل البروتوكول هو الإعداد لزيارة وفد من عضوات الاتحاد ولجنة رجال الاعمال المصريين بالاتحاد لزيارة جنوب السودان خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أن هناك فرص استثمارية كبيرة أمام المستثمرين والمستثمرات وسيدات ورجال الأعمال في جنوب السودان بجميع المجالات ومن بينها القطاع الزراعي، حيث يوجد 80% من الأراضي الزراعية صالحة للزراعة في ولايات جنوب السودان البالغ 33 ولاية.

وأشار إلى وجود مزايا عديدة مقدمة للاستثمار إلى جانب توافر الأمن والأمان، من بينها إعفاء مستلزمات الإنتاج الواردة لجنوب السودان لإقامة المشروعات المختلفة من الرسوم الجمركية إلى جانب إعفاء ضريبي لفترة ما بين 5 إلى 10 سنوات.

وقال إن ولاية جوبا تحتل أولوية الاستثمار والتنمية، مشيرا إلى أن الهيئة العليا دورها جذب المستثمرين والاستفادة من المزايا الاستثمارية المقدمة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار السائد يعد حافزا كبيرا لجذب الاستثمارات، كما أن الهيئة ساعدت على تنفيذ المشروعات المختلفة وجذب الوكالات في مجال المطارات وإقامة المستشفيات والمدارس.

وقال إن بنود البروتوكول تتضمن أيضا تنظيم المعارض والأسواق التجارية تحت إشراف اتحاد المستثمرات العرب والهيئة العليا لمؤسسة جنوب السودان للإعمار والتنمية، مما يتيح لكل منهما التعرف على إمكانيات كلا الطرفين.