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إصابة عامل داخل منزل صادر له قرار هدم في قليوب

إصابة عامل داخل منزل صادر له قرار هدم في قليوب

مصادرة 20 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الغربية

مصادرة 20 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الغربية

سمية الخشاب تكشف كواليس تكريمها من مهرجان القفطان المغربي ببرشلونة

سمية الخشاب تكشف كواليس تكريمها من مهرجان القفطان المغربي ببرشلونة

تشكيل لجنة لاستغلال 34 فدان بالقناطر الخيرية لإنشاء مشروعات خدمية

تشكيل لجنة لاستغلال 34 فدان بالقناطر الخيرية لإنشاء مشروعات خدمية

افتتاح مشروعات بتكلفة 2.9 مليار جنيه في العيد القومي لكفر الشيخ

افتتاح مشروعات بتكلفة 2.9 مليار جنيه في العيد القومي لكفر الشيخ

خطة البرلمان: الحكومة تقاعست في تنفيذ توصيات دعم موازنة التعليم والصحة

خطة البرلمان: الحكومة تقاعست في تنفيذ توصيات دعم موازنة التعليم والصحة

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المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

ياسمين وشعراوي عروسان على الكوشة بـ

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توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

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