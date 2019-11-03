دافع الفنان مصطفى شعبان عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد هجوم ابنة الفنانة شريف منير عليه ووصفها له بـ"المتطرف"، وذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر".

وكتب شعبان: "اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وأرحم جهلنا واعفو وتجاوز عن أخطاءنا، واجمعنا على المحبة والطاعة والتسامح.. الشعراوي رمز مصر".

واحتلت اسما شريف منير صدارة "تريندات جوجل" وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الضخم خلال الأيام الماضية وذلك بعد هجومها على فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وتعرضت منير لهجوم من متابعيها على موقع "فيس بوك"، بعدما وصفت منهج الشعراوي بالمتطرف.