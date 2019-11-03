أصيب 33 شخصا بينهم 4 في حالة خطرة، اليوم، على طريق سريعة بشمال فرنسا إثر حادث سير لحافلة تؤمن رحلة بين باريس ولندن.

وقالت سلطات منطقة سوم شمال فرنسا، في بيان، إنه عند الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي، خرجت حافلة تابعة لشركة فليكسباس عن الطريق بين مدينتي اميان وسانت-كينتين وانقلبت على جانبها، بدون توضيح ملابسات الحادث، موضحة أنه كان يستقل الحافلة 33 راكبا بينهم أجانب، وأصيب 29 راكبا بجروح طفيفة في حين أصيب أربعة بجروح خطرة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، كما أوضح المصدر أن حركة السير لم تتوقف على الطريق السريعة وتم فقط تقليص السرعة حتى مسافة 400 متر من مكان الحادث.