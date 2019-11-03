هبت أولى عواصف الخريف على الواجهة الأطلسية لفرنسا، صباح اليوم، ولم تتسبب بسقوط ضحايا لكنها حرمت 140 ألف مسكن من الكهرباء مع بحر هائج وطرق مقطوعة، إثر هبوب رياح عاتية فاقت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة، كما تعرض القسم الجنوبي الشرقي من فرنسا لأحوال جوية سيئة وفيضانات مفاجئة.

وهبت العاصفة "آميلي" على مرحلتين على الساحل الأطلسي لفرنسا، في الساعات الأولى من اليوم، ثم مجددا بعد الفجر.

وقال معهد الأرصاد الفرنسي، إنه تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 163 كلم في الساعة على ساحل كاب فيري جنوب غربي البلاد، و146 كلم في الساعة في بيل-ايل غرب فرنسا و139 كلم في الساعة في جزيرة ري.

كما هبت رياح بسرعة 121 كلم في الساعة في مدينة بوردو، وأضاف المعهد الفرنسي، ان العاصفة "تتحرك باتجاه الداخل وتضعف ببطء".

وفي الجنوب الغربي حرم نحو 140 الف منزل من خدمات الكهرباء صباح اليوم، فيما تعطلت الحركة في العديد من محاور الطرق وخصوصا الثانوية بسبب سقوط أشجار، كما ألغيت أو أجلت رحلات عدة بالقطار.