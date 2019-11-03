قالت مصادر مقربة من سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن"، التي تحتكر أعمال محمد الشرنوبي، لـ"الوطن"، إنها تفكر في عرضه للبيع بأعلى سعر لأي شركة إنتاجية أخرى بسبب إخلال الشرنوبي ببنود تعاقدهم خلال الفترة الأخيرة.

كما تنوى الشركة خلال الفترة المقبلة مقاضاة كل من وقع عقدا مع محمد الشرنوبي من أجل إحياء حفلات غنائية أو ضمه لأي عمل درامي دون الرجوع إلى الشركة المحتكرة لأعماله.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء اليوم بعد أن تقدمت سارة الطباخ ضده بمستندات لإخلاله بتعاقده معها.