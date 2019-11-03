أعربت نور الشربيني، المصنفة الرابعة على العالم في لعبة الأسكواش، عن سعادتها بتتويجها ببطولة العالم لسيدات الأسكواش، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، حيث ذكرت أن البطولة كانت صعبة للغاية بالنسبة لها، حيث إنها لم تكن جاهزة للعب مبارياتها، كون هذه البطولة تُعد أول بطولة في الموسم الحالي، ولم تدخل أي بطولات محلية قبلها.

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها مع كاميرا قناة ""TeN، أن التتويج شعور لا يمكن وصفه بالتأكيد، حيث إنها خاضت هذه البطولة وهي مصابة، فقد كانت لديها إصابة في ركبتها حرمتها من المشاركة في البطولات منذ بداية الموسم 2019 -2020 ، كما أن بعض الآلام في الظهر لاحقتها بعد مباراة نصف النهائي.

وأوضحت أن التتويج ببطولة العالم وهى على أرض مصر وأمام الأهرامات له شعور مختلف تمامًا، كما أنها لم تكن جاهزة بشكل كافٍ لخوض بطولة العالم، لكنها غامرت بخوض البطولة، والمقربون منها ساندوها في هذه الخطوة، وفي النهاية نجحت في التتويج بها لذلك تأثرت كثيرًا.