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"اتعشيت وحليت بالجمهور".. رمضان يرقص ويغني مع محبيه بأحد المطاعم

"اتعشيت وحليت بالجمهور".. رمضان يرقص ويغني مع محبيه بأحد المطاعم

محافظ القليوبية: السيسي يخوض حربا لا تقل عن نصر أكتوبر

محافظ القليوبية: السيسي يخوض حربا لا تقل عن نصر أكتوبر

محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة

محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة

مشاكل الدلتا المرورية والعمرانية أمام الباحثين الألمان بملتقى المنصورة

مشاكل الدلتا المرورية والعمرانية أمام الباحثين الألمان بملتقى المنصورة

بلدتان يونانيتان تحتجان على نقل مهاجرين

بلدتان يونانيتان تحتجان على نقل مهاجرين

قرار من الحكومة بشأن موعد إجازة المولد.. "بشرى لمحبي الأنتخة"

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تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

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"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

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المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

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توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

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