بدأت عقب انتهاء صلاة العشية بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، فعاليات لقاء البابا تواضروس الثاني، مع شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة والذي يضم إيبارشيتي حلوان والمعادي إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة.

ورحب الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس بالبابا مهنئًا إياه بالذكرى السابعة للقرعة الهيكلية والتي تحل غدا وكذلك بعيد ميلاد البابا.

وهنأ الأنبا دانيال كنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي بذكري العيد الحادي عشر لصلاة أول قداس بها.

ويشهد اللقاء الذي يشارك فيه ما يزيد على 1200 من الشباب والشابات من الحرفيين، الأنبا دانيال، أسقف المعادي، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، والأنبا ميخائيل أسقف عام قطاع الوايلي والحدائق.