قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة في مجال الصحة وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل وإنهاء قوائم الانتظار للجرحات بالمستشفيات والتى تعتبر تحدى كبير لأي دولة بما فيهم الدول المتقدمة: "الرئيس وجهة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات، وتم علاج 286 ألف مواطن بتدخلات جراحية دقيقة بإجمالي بلغ 2 مليار جنيه لم يتحملها المواطنين".

وأضاف "راضي" خلال مداخلة هاتفية له بـ"غرفة الأخبار"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت تطبقها الدول الأوروبية في سنوات عدة حتى يشعر بها مواطنيها على أرض الواقع: "كانت بتمر بسنوات طويلة ومراحل كثيرة جدا وتحدي كبير"، موضحا أن المنظومة قد بدأت دورها التجريبي كمرحلة أولى في محافظات بورسعيد وسيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن المنظومة في تلك المحافظات شهدت نجاحا كبيرا ومراقبة قوية وتقديم لخدمات بتسهيلات عدة وإنهاء اشتراكات المواطنين، بخلاف جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية وجودة الخدمة المقدمة للمرضي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجهة في نهاية المرحلة التجريبية ببورسعيد والتي ستنتهي الشهر القادم بتطبيق ما تم في تلك المحافظة بمحافظتي جنوب سيناء والأقصر، مع تدريب الأطقم الطبية والتمريض في بورسعيد بإطار مظلة النظام الجديد.