إطلاق مبادرة "صحة ومستقبل أفضل" لخدمة أهالي سيوة

جانب من فعاليات مبادرة صحة ومستقبل أفضل فى واحة سيوة بحضور لفيف من القيادات من الاجهزة المعنية

افتتح المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبا عن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مؤتمر "مشروع الطريق 2" بعنوان "صحة أفضل ومستقبل أجمل"، وإطلاق إشارة بدء المشروع الذي تنفذه جميعة سيوة لتنمية المجتمع المحلى وحماية البيئة بالتعاون مع المحافظة مطروح وبمشاركة لفيف من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف خدمة أهالي سيوة في قطاعات الصحة ومياه الشرب وتدريب وتأهيل الشباب والمرأة بالواحة على الصناعات الحرفية وتوفير مورد اقتصادي لهم، ويتم تنفيذه على عامين بتكلفة 7.3 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى خدمة أهالي سيوة في عدة قطاعات منها في قطاع الصحة حيث مستهدف إنشاء معمل خاص بالأنيميا المنجلية تحت إشراف مديرية الصحة، وعمل مسح شامل للتخفيف من معاناة الكثير من أهالي الواحة، وكذلك أهمية الارتقاء بالدور التدريبي في مجال المشروعات الصغيرة اعتماداً على المكونات البيئية في الواحة ومنها صناعات الكليم اليدوي والجريد والمعاملات الزراعية والإسعافات الأولية وتصميم تركيب الشبكات الكاميرات بما يعود بالنفع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للمرأة والشباب بالواحة، إضافة إلى المساهمة في إنشاء 4 وحدات معالجة لمياه الشرب بمناطق أغورمي والمراقي والجاري وعين صافي بسيوة.

كما يهدف المشروع إلى تدريب الشباب ورفع كفاءتهم على كيفية العمل بقطاع المياه من خلال تدريب 60 شابا، ورفع كفاءة 40 من العاملين بشركة المياه، مع نشر التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

حضر الافتتاح كلا من الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ونائب رئيس مدينة سيوة ومشايخ قبائل وأهالي الواحة وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية.