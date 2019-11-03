قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، إنه يتوقع أن يشهد العام المقبل ثلاثة استحقاقات انتخابية وهي مجلسي النواب والشيوخ والمحليات، موضحا ان القوانين المتعلقة بمجلسي الشيوخ والنواب لم تصل للجنة الدستورية حتى الآن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث".

وأضاف "أبو شقة"، أنه من المتوقع أن الفترة الوجيزة المقبلة قد تشهد وصول هذه التشريعات للبرلمان، حيث أننا أمام استحقاق دستوري واجب التنفيذ، وهذا يحتاج لقانون ينظم المعايير سواء بالقائمة المغلقة أو غيرها، مضيفًا: "نحتاج لقانون فيما يخص مجلس النواب والشيوخ، وأعتقد أننا نؤسس لاستقرار سياسي والاستقرار السياسي لا يأتي إلا إذا كنا أمام انتخابات وفقاً للمادة 5 من الدستور الذي ينص على التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة، نحن لابد أن يكون أمامنا على الأقل حزبين سياسيين للمنافسة ما يؤدي لتعددية سياسية".

وتوقع أن تلك القوانين ستأتي من الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسنكون أمام مشروعات القوانين الخاصة بالنواب والشيوخ، أما بالنسبة للمحليات فالقانون شبه جاهز، وقد يطرح قريباً جدا للمناقشة ثم الإصدار، موضحًا أن الحكومة هي التي سيتحدد موعد الانتخابات وفقا للمعاير المالية والأمنية، والحكومة الأقدر على ضبط هذه المعايير، متوقعا أن تجرى انتخابات الشيوخ في المقدمة وانتخابات مجلس النواب ستكون غالباً في نوفمبر 2020.

وعن انتخابات المحليات، أكد أن قانون المحليات يحتاج هدمه كاملاً، وأن نكون أمام قانون عصري حديث يواكب تطلعات المصريين عقب 30 يونيو 2013.