يبدأ المخرج محمود كامل تصوير فيلمه الجديد" الصندوق الأسود "نهاية شهر نوفمبر الجاري، لعرضه خلال الفترة القادمة بدور العرض السينمائي.

وقال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إنه يعقد حاليا جلسات عمل من أجل الاستقرار على باقي النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير لوضع التصور النهائي للعمل.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والتشويق من خلال مناقشة قضايا اجتماعية منها علاقة وسائل الاتصال بالحياة اليومية، ويعد اسم الفيلم مبدئي وليس الاسم النهائي له ومفترض تغييره الفترة المقبلة، والفيلم بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفي خاطر، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة المقبلة، إخراج محمود كامل، تأليف أحمد وهيثم الدهان.