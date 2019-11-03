أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، ضبط 10 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه الأراضي التونسية بصورة غير شرعية، موضحة في بيان، أن دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمدينة فريانة تمكنت من ضبط 10 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة أمرت وحدات الحرس الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في 31 أكتوبر الماضي، إيقاف 10 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا، وقالت في بيان، في ذلك الوقت، إن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية نابل، تمكنت من ضبط مركب صيد مجهز بمحرك قبالة سواحل جزيرة زمبرة، على متنه 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و38 عاما، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا. وباستشارة النيابة العامة، أمرت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.