أعلن اللواء محمد عامر المستشار الفنى لمحافظة بورسعيد، أن هناك اهتماما كبيرا برفع كفاءة المعدات والمركبات الموجودة بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، من أجل رفع مستوى الخدمات التى تقدمها الأحياء للمواطنين.

كما أكد اللواء عامر علي أن هناك متابعة مستمرة لمدى صلاحية المعدات والمركبات الموجودة بالمحافظة، حيت يتم عمل صيانة مستمرة لها للحفاظ عليها ورفع كفاءتها، وذلك تماشيا مع أهداف التطوير والتنمية التى تشهدها المحافظة فى كل القطاعات لخدمة المحافظة.

وأشار اللواء عامر إلى أن محافظة بورسعيد لا تدخر جهدا في تقديم الدعم لعملية تطوير وشراء المعدات والمركبات الجديدة، والتى تساهم فى تنفيذ متطلبات الأحياء على أعلى درجة من الكفاءة، مشيرا إلى أنه يتم عمل خطة بكل احتياجات الأحياء من المعدات والمركبات وتوفير كل ما يلزم لإنجاز الأعمال.