اندلع حريق ضخم في مركز "علي كوشتشو" لعلم الفلك في أنقرة، اليوم، ولم ترد معلومات عن أية إصابات بعد، وأسرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت المبنى بأكمله في غضون دقائق.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للحادث الرهيب، الذي لم تعرف أسبابه بعد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ولم يتم الإعلان عن أية إصابات حتى الآن، وبما أن اليوم الأحد يعتبر يوم عطلة في تركيا فكان المبنى مغلقا وعلى الأرجح كان خال من الموظفين.

وافتتح المركز عام 2007 حسب بيانات موقع "bolgegundem"، ومنذ ذلك الوقت زاره سبعة آلاف طالب من 46 مقاطعة.