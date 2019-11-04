شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء أمس الأحد، فعاليات ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن 18 عاما بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة، معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، الدكتور أسامة حجازى رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة وعدد من أعضاء الإتحاد المصرى.

وعقب انتهاء المبارايات النهائية لفردى ناشئات وناشئين، قامت المحافظ بتسليم الفائزة بالمركز الأول للناشئات اللاعبة هنا جودة بالنادي الأهلى وكذلك الفائز بالمركز الأول للناشئين اللاعب مروان عبد الوهاب بالنادي الاهلى كأس البطولة، كما سلمت محافظ دمياط أيضاً الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.

كما تسلمت عوض درع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة من معتز عاشور تقديرا لجهودها ورعايتها الدائمة لكل البطولات الرياضية، ورحبت المحافظ بتنظيم تلك البطولات على أرض محافظة دمياط، كما أكدت ضرورة دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالمجالات الرياضية المختلفة لما تمثله من أهمية بالغة لرعاية النشء والشباب.