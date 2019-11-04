اكتفاء ذاتي.. الدقهلية تتفق مع وفد ألماني على معالجة مياه الصرف

اتفق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وأساتذة جامعتي برلين وهامبورج الألمانيتين، وعدد من أساتذة كلية الهندسة جامعة المنصورة، على التعاون المشترك والبدء في مشروع طلاء الواجهات بإحدى القرى على الطرق السريع؛ لزيادة الوعي الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، واختيار إحدى القرى التي تعاني من مشكلات الصرف الصحي لعمل نموذج تطبيقي لنظام الاكتفاء الذاتي من المياه ومعالجة الصرف الصحي والاستفادة منها في الإنتاج الزراعي والصوب الزجاجية الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال الوفد الألماني، في ديوان عام الماحفظة، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير المساعد، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية.

واستعرض وفد جامعة هامبورج بعض نماذج لأساليب التطبيقات التكنولوجية في مجال المدن الذكية للمساعدة على حل المشكلات التي تواجهها المحافظة مثل كفاءة الحركة المرورية وتنظيم الامتداد العمراني.

وقال محافظ الدقهلية، إن المجتمع المدني في الدقهلية يشارك في دعم بعض المشروعات، وإن القطاعات الخدمية في مصر تشهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الخمس الماضية، موضحا أن الدقهلية من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في امتلاك الصوب الزراعية، وأن لديها ما يقرب من 24 ألف صوبة.