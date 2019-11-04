كارمن بصيبص: بتمنى تكون الثورة خيرا للبنانيين.. يستحقون حياة أفضل

أبدت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص سعادتها بردود الفعل في مصر على مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت"، مؤكدة أن ردود الفعل كانت إيجابية جدا بالرغم من أن المسلسلات المصرية التي شاركت فيها لم تحدث نفس الضجة التي أحدثها عروس بيروت.

وتحدثت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث" عن بدايتها الفنية في مصر مضيفة: "بدايتي في مصر كانت الجامعة، والزيبق، ونكدب لو قلنا ما بنحبش"، لكن ردود الفعل على عروس بيروت ومساحته كان له بريق آخر.

واعتبرت كارمن أن أحداث لبنان الأخيرة عكست تضامن اللبنانيين مع بعضهم بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي، وأن صرخة لبنان اليوم واحدة بغض النظر عن الاختلافات، مؤكدة: "أتمنى أن تكون الثورة خير للبنان لأن اللبنانيين يستحقون حياة أفضل وشاركت ليس من باب إثبات الوجود بقدر ما هو واجب".

وتحدثتعن كواليس مشاركتها في مسلسل عروس بيروت قائلة: "المسلسل أخافني وأصابني القلق من المسؤولية لأنه طويل على مدار سبعة أشهر لكن هو تحدٍ بالنسبة لي لكن فريق العمل وكل شيء شجعني على قبول التحدي وهو جديد في مسيرتي المهنية".

واعتبرت كارمن أن رومانسية المسلسل ليست مبالغ فيها في الوطن العربي، لكنها موجودة مضيفة: "مش عيب نحلم وليس هناك مانع أن تكون هذه الرومانسية موجودة خصوصًا في أول فترة لكن الحب يدوم ويستمر وقد يعيش البعض في رومانسية دائمة".

وعن علاقتها بظافر العابدين، قالت بصيبص: "أنا أعرف ظافر وشاركنا في عمل ليالي أوجيني هو شخص مريح وفي البلاتوه لديه شغف كبير لهذه المهنة وأنا بطبعي رومانسية، لذلك أتقنت الدور معه في المسلسل".

وعن زوجها، قالت كارمن بصيبص: "وأنا وزوجي حياتنا رومانسية جداً وعرفته قبلها بفترة سواء من جهتي أو من جهته وهو رجل داعم لي وصبور على طبيعة عملي وسفري وأنا حريصة على قضاء وقت معه في أي مساحة متاحة، وهو يأتي لي أيضا نحاول دائما في حياتي أنا وزوجي تحقيق التوازن".

وتحدثت كارمن بصيبص عن مشاركتها في فيلم العارف والمنتظر عرضه في 2020 مع الفنان أحمد عز قائلة: "فيلم العارف بالنسبة لي فيلم حلو يتحدث عن حرب التكنولوجيا ومتحمسة كثيرة لهذه التجربة وهو مختلف بشكل كبير بالنسبة لي عن أعمالي السابقة وهو أول فيلم مصري بالنسبة لي، وشرف لي أن اشارك في فيلم العارف مع هذا الكم من النجوم".