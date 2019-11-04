لقيت طفله مصرعها إثر انهيار سور منزل عليها في أثناء مرورها بالشارع بدائرة مركز المراغة في سوهاج، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "ففيان.ن.ت" 5 سنوات، جثة هامدة ادعاء سقوط جسم صلب.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث الجنائية، وبسؤال والدتها "نرمين.ر.م" 29 عاما، ربة منزل، وعمها "ممدوح.ث.ي" 63 عاما، عامل، قررا بأنه في أثناء سير المذكورة سقط عليها جزء من سور منزل ملك "عطا.ا.س" 75 عاما بالمعاش، ونفا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.