أناستاسياديس: حددنا شروط استئناف مفاوضات تسوية القضية القبرصية

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إنّ بلاده حددت الشروط المرجعية الأساسية لاستئناف محادثات تسوية القضية القبرصية، ولدى سؤاله عن الاستعدادات لعقد الاجتماع الثلاثي في 25 نوفمبر الحالي بين الزعيمين القبرصيين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأوضح أناستاسياديس حسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم أنّ المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى قبرص جين هول لوت، قد تزور قبرص قبيل الاجتماع.

وعن الشروط المسبقة للمحادثات، قال الرئيس القبرصي إنّ أي محاولة تفرض مسبقا أو تعالج مقدما قضايا تحتاج إلى مناقشة على طاولة المفاوضات هي أمر غير وارد من الطرفين.

يذكر أنّه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ 1974، حين بدأت القوات التركية غزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها، كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.