وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم (176)، على إنشاء وحدة إدارة المجلات العلمية لتكون بمثابة كيان إداري مستقل يختص بإدارة شؤون المجلات العلمية بالجامعة، ويهدف للارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية، وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي وإدراج المجلات المطورة ضمن فهرست الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المتقدم.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ مهمة الوحدة وضع القواعد التنظيمية والمعايير العلمية المتعارف عليها، وسد النقص في المجلات العلمية في بعض التخصصات وتحديث وتطوير المجلات القائمة، إضافة إلى المساهمة في إدراج دوريات الجامعة في قواعد التصنيف العالمية وتعزيز التعاون بين المجلات العلمية ذات التخصصات المتشابهة، وتوسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين والمستفيدين محليا ودوليا.