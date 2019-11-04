بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور بسوريا، اليوم، أولى جلساتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي ستكون مغلقة أمام الإعلام.

وكانت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت، يوم الجمعة الماضي، على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والاجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.

وكان السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، أشار أمس الأحد، إلى أن دمشق تعتقد أن لجنة الدستور السوري قد تنجح في حالة عدم وجود تدخل خارجي في أعمالها، وقال -في تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن محادثات سوريا في جنيف ستسير بشكل جيد إذا لم يكن هناك أي تدخل خارجي، كما أنه إذا لم يتم الضغط على لجنة الدستور سيتم بلا شك حل قضاياها بنجاح"، وأضاف حداد، أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن المحادثات يجريها السوريون لذلك يجب عدم السماح بأي تدخل خارجي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

جدير بالذكر، أن لجنة الدستور السوري عقدت جلستها الأولى في جنيف في 30 أكتوبر الماضي، وضمت 150 اسمًا بواقع 50 مندوبًا من كل جانب من الأطراف السورية وهي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.