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البرلمان يبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم المتحف القومي الكبير

البرلمان يبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم المتحف القومي الكبير

رغم رفض الحكومة.. البرلمان يخفض رسوم شركات المقاولات لـ100 ألف

رغم رفض الحكومة.. البرلمان يخفض رسوم شركات المقاولات لـ100 ألف

"الري": مصر تسعى للتعاون مع دول حوض النيل لاستغلال فواقد المياه

"الري": مصر تسعى للتعاون مع دول حوض النيل لاستغلال فواقد المياه

وكيل مجلس النواب يهاجم وزير الزراعة: "سايب الفلاحين للسوق السودا"

وكيل مجلس النواب يهاجم وزير الزراعة: "سايب الفلاحين للسوق السودا"

"دينية النواب" تشكل لجنة لمراجعة بعض الاختصاصات بهيئة الأوقاف

"دينية النواب" تشكل لجنة لمراجعة بعض الاختصاصات بهيئة الأوقاف

"ثقافة النواب" توصي بتشكيل لجنة للتحقق من استمرار التنقيب بأبورواش

"ثقافة النواب" توصي بتشكيل لجنة للتحقق من استمرار التنقيب بأبورواش

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نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

الناجية من قطار زفتى تنعى والدتها: ضحيتي بحياتك عشاني.. أشوفك في الجنة

الناجية من قطار زفتى تنعى والدتها: ضحيتي بحياتك عشاني.. أشوفك في الجنة

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

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