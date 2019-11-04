قال وزير الكهرباء والطاقة إنّ القاهرة ستستضيف أعمال المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية يوم 2 من ديسمبر المقبل، معتبرا أنّ اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.

واستعرض الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه اليوم أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الجامعة العربية، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس تحضيرا لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا، وأكد أهمية الربط الكهربائي العربي باعتباره أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.

وأوضح شاكر أنّ القادة العرب يولون موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل أهمية خاصة، نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي، مؤكدا ترحيب مصر بالمعاونة في استضافة مجموعة من الخبراء الصوماليين وتنظيم برنامج تدريبي لتأهيلهم للقيام بتقييم وضع قطاع الكهرباء في الصومال.

وأشار إلى ما تعاني منه الصومال واليمن من تحديات ومشكلات من تضرر في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وما قررته القمة العربية الاقتصادية في بيروت يناير الماضي نحو دعم دولتي الصومال واليمن في تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.