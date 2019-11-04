استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وفد جامعة نانكاي الصينية لبحث سبل التعاون، وعرض المنح التى تقدمها الجامعة لطلاب الدراسات العليا لغير الصينيين وسبل الاستفادة منها، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بكلتا الجامعتين لتدريس اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وتدريس اللغة العربية بجامعة نانكاي الصينية.

ومن جانبه، أكد "الكردي"، أن جامعة الإسكندرية ترحب بالتعاون مع الجامعة الصينية، والتى تحتل المركز الثاني فى تدريس اللغة العربية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في المجالات التى سيجرى الاتفاق عليها، كما دعا إلى التعاون المشترك في المجالات الحديثة والمتطورة مشيراً إلى إرسال مجموعة من أعضاء هيئة التدريس لعدة جامعات صينية للتدريب وتقديم محتوى علمي متطور لطلاب جامعة الإسكندرية.

فيما أكد الوفد الصيني، حرصه على التعاون مع جامعة الإسكندرية وإتاحة الفرصة لطلابها للإستفادة من المنح الدراسية التى تقدمها، كما دعا إلى التعاون من خلال Study Center بالجامعة الصينية للقيام بأبحاث علمية مشتركة في المجالات الحديثة ذات الاهتمام المشترك. وكان الوفد الصيني، قد قام بزيارة أمس، إلى كلية الآداب للتعرف على إمكانيات الكلية المختلفة وزيارة أقسام اللغة العربية، واللغة الصينية والمكتبة ومعامل اللغات التطبيقية تمهيداً للتعاون المشترك.