نشرت شركة "لامبورجيني" المصنع الإيطالي العالمي للسيارات الرياضية الفارهة والمثيرة، عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب)، فيديو توضح من خلاله علاقة التعاون بينها وبين وكالة "ناسا" الفضائية.

وأشارت "لامبورجيني" خلال تعليقها علي الفيديو، أن هذا التعاون مع (ناسا، ومعهد هيوستن ميثوديست للأبحاث) حيث سيتم إرسال عينات من المواد المركبة من ألياف الكربون لديها إلى المحطة الفضائية الدولية لتعريضها لبيئات قاسية.

وأضافت الشركة أن هذا التحليل سيعطيها رؤى مثيرة للاهتمام في ضوء التطبيقات المستقبلية في السيارات وكذلك مجال الطب.