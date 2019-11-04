أكد مدير إدارة شؤون الأمريكتين والباسيفيك بوزارة الخارجية البحرينية، الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، أهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المراكز التأهيلية ومكافحة الفكر المتطرف في المنطقة لإعادة تأهيل المنتمين إلى المجموعات الإرهابية.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد البحرين برئاسة الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، في اجتماع فريق عمل التحالف الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط (MESA) المعني بمكافحة الإرهاب، والمنعقد في مدينة الرياض بالسعودية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، اليوم.

وجدد الوفد البحريني، موقف المنامة الثابت لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وتنظيماته المختلفة والعمل على تجفيف منابع تمويله، وتطرق إلى جهود المملكة كشريك فاعل في هذا الشأن، مشيرًا إلى ما يتميز به المجتمع البحريني من احتواء واحترام مختلف الثقافات والديانات ورفضه للأفكار المتطرفة والمؤدية للإرهاب.

وشهدت الاجتماع مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب وخطط التنفيذ والخطوات المستقبلية للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط في هذا الشأن، وجرى تأكيد أهمية تعزيز الشراكات والتعاون متعدد الأطراف بين دول التحالف وغيرها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله.