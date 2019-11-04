أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على أن الحالة الصحية للفنان محمد ريحان مستقرة، نافيًا تعرضه لجلطة في المخ كما نشرت بعض المواقع الإخبارية.

وقال "منير" لـ"الوطن"، أنه يتمتع بصحة جيدة، ولكنه سقط أمس أثناء سيره في الشارع، مما عرضه لجرح بسيط في الرأس، وأنه حاليًا في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وحالته الصحية حاليا مستقرة..

يذكر أن الفنان محمد ريحان، شارك في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتليفزيون، أبرزها "أبو جبل" و"سوق العصر" و"حلم عزيز"، "أيام السادات"، "عفاريت عدلي علام"، "باب الخلق".